Двое заключённых сбежали из колонии в Новосибирске

В ГУФСИН России по Новосибирской области сообщили о том, что двое заключённых сбежали из колонии № 8. В ходе плановой проверки их не обнаружили на участке.

Горожан просят не паниковать, но и не терять бдительности. 23-летний Сергей Усаров и 43-летний Игорь Кащенко отбывали наказания за преступления против собственности.

Особые приметы: рост Усарова — около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные прямые, карие глаза, нос извилистый и поломан у основания, оттопыренные уши. Кащенко ростом выше — 190 сантиметров, короткие русые волосы с залысиной, нос также был сломан, выступающий подбородок, голубые глаза, белые кривые зубы, обычное телосложение.

При наличии информации о местонахождении об этих осуждённых новосибирцев просят звонить по телефонам 279-08-04, 8-923-731-32-33, 8-913-466-95-19.