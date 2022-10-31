СМИ: экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов экстренно госпитализирован в Москве

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве. По информации Telegram-канала «112», гроссмейстера обнаружили без сознания у здания Госдумы в субботу, 29 октября.

Сейчас Карпов якобы находится в реанимации — врачи обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

В своих соцсетях бизнесмен, председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своих соцсетях заявил, что на Карповая якобы напали. Вместе с тем РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщает, что шахматист неудачно упал.

UPD. Помощник Карпова Альберт Степанян опроверг информацию о нападении. По его словам, у гроссмейстера «никаких травм нет».