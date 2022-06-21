Экс-замглавы Росприроднадзора хочет возместить ущерб по делу о хищении 900 млн рублей

Экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и предложил добровольно возместить ущерб по своему уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде адвокат бывшего чиновника просил смягчить меру пресечения, заявив о готовности своего клиента возместить ущерб. Он отметил, что Митволь заключил соглашение со следствием, а кроме того, у него на попечении мать с инвалидностью, маленькая дочь и неработающая жена. За него поручились депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Олег Савченко.

Представители гособвинения же напомнили, что действия чиновника нанесли ущерб бюджету, а сам он пытался уехать из страны — задержали его перед вылетом за рубеж. В итоге суд оставил в силе меру пресечения.

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Происшествия Подозреваемый в хищении 900 млн бывший замглавы Росприроднадзора пошел на сделку со следствием

Напомним, что Митволя задержали 10 июня в аэропорту, когда он пытался улететь в Дубай. Его подозревают в хищении 900 млн рублей. Предполагается, что это может быть связано со строительством метро в Красноярске.