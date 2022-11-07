Гружёный прицеп опрокинулся в алтайском городе

В Бийске у КамАЗа при повороте опрокинулся прицеп, содержимое которого высыпалось на обочину. Об этом сообщает Telegram-канал «Аварком Бийск».

Инцидент случился 7 ноября на улице Мамонтова. Пострадавших нет.

Как отмечает «Бийский рабочий», на этой улице часто переворачиваются прицепы у фур. Так, в июне 2021 года там опрокинулся грузовик с пивом и полуфабрикатами, а в апреле 2022-го — с удобрениями.