Хозяйственные постройки загорелись в Барнауле на улице Восточной

В Барнауле на улице Восточной загорелись хозяйственные постройки. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения краевого центра ликвидируют горение хозяйственных построек на улице Восточной. Пожар локализован на площади 100 кв. м. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пожарные эвакуировали 20 человек из-за возгорания в многоэтажке.