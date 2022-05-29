Хозяйственные постройки загорелись в Барнауле на улице Восточной
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
29 мая 2022, 17:51, Илья Звягинцев
В Барнауле на улице Восточной загорелись хозяйственные постройки. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
«Пожарно-спасательные подразделения краевого центра ликвидируют горение хозяйственных построек на улице Восточной. Пожар локализован на площади 100 кв. м. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пожарные эвакуировали 20 человек из-за возгорания в многоэтажке.
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