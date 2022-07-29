Качались люстры: барнаульцы ощутили небольшое землетрясение

Небольшое землетрясение произошло неподалеку от Барнаула. Согласно данным «Монитора землятрясений», эпицентр находился почти в 60 километрах на северо-запад от Заринска, неподалеку от Залесово.

В соцсетях сообщили, что на верхних этажах были ощутимы небольшие толчки. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», из-за них на верхних этажах раскачивались люстры. Магнитуда составила 3,4.

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Происшествия «Вспучило почву». Рядом с Алтаем произошли четыре землетрясения

Напомним, что в четверг, 28 июля, в половине пятого утра в Туве, недалеко от границы с Улаганским районом Республики Алтай, произошло землетрясение магнитудой 3,1 (в эпицентре 3,5). Вечером в среду, 27 июля, землетрясение почувствовали жители юга Кузбасса (по соседству с Ельцовским районом Алтайского края). Сейсмособытие произошло в начале девятого вечера в районе Междуреченска — магнитуда 3,8.