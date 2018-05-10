Красноярская школьница травмировала голову, проходя квест "Морг"
По данному факту Следственный комитет начал проверку
Фото: svopi.ru
Проверку по факту травмирования красноярской школьницы во время прохождения квеста под названием "Морг" проводит Следственный комитет.
По данным краевого управления СКР, информация о ЧП поступила в ведомство 8 мая. Предварительно установлено, что еще 29 марта 14-летняя девочка вместе с друзьями участвовала в развлекательной игре "Морг".
"Во время прохождения квеста, находясь в темном помещении, девушка споткнулась и ударилась головой о металлическую дверь, после чего была госпитализирована с диагнозом "сотрясение головного мозга", - добавляют в Следственном комитете.
После выписки из больницы школьнице была назначена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью. По результатам проверки будет принято правовое решение.