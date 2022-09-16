Крупный пожар в магазине стройматериалов произошел в Камне-на-Оби

Пожар в магазине строительных материалов «Домострой» произошел в Камне-на-Оби. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на месте работают пять автоцистерн.

Пожар локализован на площади в 1,5 тысяч квадратных метров. По информации персонала, все люди вышли из помещения. Пострадавших в инциденте нет, подробности происшествия уточняются.

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Происшествия «Хозяйка сама подожгла». Подробности крупного пожара в частном секторе Барнаула

Напомним, что 15 сентября пожар произошёл в частном жилом доме № 13 по улице Алейской в Барнауле. Площадь возгорания составила около 60 кв. метров. С огнём боролись 5 автоцистерн и 26 пожарных. Дом сгорел полностью.

Позднее выяснилось, что хозяйка дома сама подожгла свое жилье. Медработники увезли её в психиатрическую больницу.