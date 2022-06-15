Легковое авто столкнулось с трамваем в Барнауле. Есть пострадавшие

Трамвай столкнулся с автомобилем на пересечении улиц Малахова и Балтийской в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», на месте работали медики и сотрудники МЧС.

Согласно кадрам, которые сделали очевидцы, автомобиль «попался» на переезде через пути. Движение вагонов со стороны ТЦ «Волна» к Павлвоскому тракту было временно заблокировано.

По информации amic.ru, в ДТП есть пострадавшие, информация о их состоянии уточняется.