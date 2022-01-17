Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло в Барнауле

Серьёзное ДТП с участием шести автомобилей произошло сегодня в районе дома № 36 на улице Гоголя. Как сообщает avarkom.altay, череда столкновений началась с Mitsubishi, который проезжая в сторону улицы Короленко столкнулся с Toyota — последнюю от удара откинуло на припаркованные автомобили.

В результате пострадало шесть машин. Один из участников обратился за медицинской помощью. Отмечается, что виновником в этой ситуации является водитель Toyota, который не заметил знак и не уступил дорогу.