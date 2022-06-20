Мотоциклист пострадал в ДТП с легковым автомобилем в Барнауле
По предварительной информации, мотоцикл двигался по улице Попова от Трактовой в сторону Власихинской, когда Nissan March выполнял разворот
20 июня 2022, 19:37
ДТП с участием мотоциклиста произошло возле дома по улице Попова, 181. В результате происшествия байкер попал в больницу.
По предварительной информации, мотоцикл двигался от улицы Трактовой в сторону Власихинской, когда Nissan March выполнял разворот через дорогу и не уступил проезд мотоциклисту. По информации аваркома, правила дорожного движения нарушил сам мотоциклист.
Подробности происшествия выясняются, состояние пострадавшего уточняется.
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