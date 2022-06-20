Мотоциклист пострадал в ДТП с легковым автомобилем в Барнауле

ДТП с участием мотоциклиста произошло возле дома по улице Попова, 181. В результате происшествия байкер попал в больницу.

По предварительной информации, мотоцикл двигался от улицы Трактовой в сторону Власихинской, когда Nissan March выполнял разворот через дорогу и не уступил проезд мотоциклисту. По информации аваркома, правила дорожного движения нарушил сам мотоциклист.

Подробности происшествия выясняются, состояние пострадавшего уточняется.