Мужчина пытался поджечь охранника в барнаульском кафе, но поджёг себя

В социальных сетях опубликовали новые подробности истории о человеке, который поджёг себя у кафе «Ноев ковчег» в Барнауле. Пост на эту тему опубликовал телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пьяного 31-летнего барнаульца выгнали из кафе и он попытался себя убить.

Теперь сообщается, что разгневанный мужчина пытался облить горючей жидкостью и поджечь охранника заведения, однако из-за сильного алкогольного опьянения он облился и загорелся сам.

Пострадавшего злоумышленника доставили в больницу, а в отношении него возбудили уголовное дело.