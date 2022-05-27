Мужчина забил собаку камнем на Алтае

В Рубцовске заметили мужчину, который жестоко обращался с собакой, сообщает «Инцидент Рубцовск».

По словам очевидицы, живодёра она увидела на пересечении улицы Полевой с переулком Перекопского, когда шла на работу.

«Мужчина при мне по голове бил собаку камнем. Я подбежала, у собаки красный глаз — затёк кровью», — рассказала горожанка.

Большинство комментаторов под постом негативно отреагировали на поступок мужчины. Один из пользователей при этом отметил, что эта собака «иногда кидалась на людей, на детей, топтала огороды».

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