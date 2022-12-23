На Алтае карета скорой помощи попала в аварию возле вокзала

В Рубцовске автомобиль скорой помощи столкнулся с «Ладой Калиной» на улице Комсомольской рядом с вокзалом. Затем, практически в тот же самый момент, в этом же месте произошло ещё одно ДТП.

«Первыми столкнулись автомобиль скорой помощи и „Лада Калина“. И тут же зазевавшиеся водители автомобилей Lifan и ВАЗ подхватили эстафетную палочку», — сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск».

При каких именно обстоятельствах случились аварии и есть ли в них пострадавшие, пока неизвестно.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Утром 23 декабря в Барнауле водитель иномарки врезался в четыре машины, а затем залетел под грузовик.