На Алтае мужчина изготовил взрывчатку и отправился на принудительное лечение
C марта по май 2021 мужчина работал над созданием взрывчатки, которую он хранил на балконе
Жителя Косихинского района Алтайского края отправили на принудительное лечение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
С марта по май 2021 года мужчина работал над созданием взрывчатки, которую он хранил на балконе. Изъять опасное вещество у его изготовителя удалось сотрудникам ФСБ.
«Поскольку в ходе расследования уголовного дела установлено, что лицо, совершившее запрещенные уголовным законом деяния, страдает психическим расстройством, судом применена к нему мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — рассказали в прокуратуре.