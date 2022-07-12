На Алтае мужчина изготовил взрывчатку и отправился на принудительное лечение

Жителя Косихинского района Алтайского края отправили на принудительное лечение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

С марта по май 2021 года мужчина работал над созданием взрывчатки, которую он хранил на балконе. Изъять опасное вещество у его изготовителя удалось сотрудникам ФСБ.