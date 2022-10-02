На Алтае опекунша получила срок за то, что избивала детей трубой и заставляла их спать на кровати без матраса

В Крутихинском районе Алтайского края женщину-опекуна признали виновной в истязании детей, сообщили в региональном управлении СК.

С 2016-го по октябрь 2021 года сельчанка воспитывала четверых мальчиков — 2007, 2008 и 2010 годов рождения и протяжении длительного времени она наносила им побои руками, ногами, шлангом, ремнём, палкой и металлической трубой. Помимо этого, за непослушание женщина надолго закрывала ребят в хозяйственной постройке или заставляла спать на кровати без матраса.

В общей сложности следователи доказали 27 эпизодов насилия над несовершеннолетними по малозначительным поводам. Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи. Сейчас они в безопасности.

Во время предварительного следствия женщина вину не признала. Суд в итоге приговорил её к трём годам и четырём месяцам колонии общего режима, а также удовлетворил гражданские иски в интересах несовершеннолетних на сумму 1,2 млн рублей.

Ранее житель Бийского района, похитивший в 2021 году 12-летнюю девочку, получил 20 лет колонии строгого режима.