На Алтае пьяная сельчанка угнала машину, потому что очень захотела съездить на водоём

В Алтайском крае женщину задержали за угон автомобиля, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель села Барановка, у которого пропал ВАЗ-2106. Как оказалось, машину угнала местная 25-летняя жительница.

«В состоянии алкогольного опьянения гуляла по улице и, увидев припаркованный около дома автомобиль, который оказался открытым и с ключами в замке зажигания, решила покататься по сельской местности, точнее, съездить на водоём, расположенный в окрестностях села», — рассказали в ведомстве.

Впрочем, до водоёма женщина не доехала — по дороге вылетела в кювет, где её и обнаружили правоохранители.

Сельчанке грозит до пяти лет лишения свободы за «завладение автомобилем без цели хищения». Также составили административный материал за пьяное вождение и езду без страховки.

Ранее житель Заринска угнал машину, чтобы съездить в Новоалтайск, но тоже доехал только до кювета.