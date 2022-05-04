На Алтае задержали водителя, который подделал водительское удостоверение, вклеив туда буквы из газеты
Мужчина пытался «открыть» недостающую ему категорию водительских прав
В Республике Алтай сотрудники ГИБДД обнаружили у 61-летнего местного жителя поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
В декабре 2021 года мужчина купил легковой автомобиль. При этом он не имел права управлять машиной, поскольку в его водительских документах не была открыта категория «В». Тогда мужчина решил вырезать из газеты нужную букву и наклеить поверх открытой у него категории «С». Другие недостающие буквы он нарисовал собственноручно.
Подделка вскрылась при проверке документов возле села Шебалино. Злоумышленника доставили в районное отделение полиции, где он признался в подделке удостоверения.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Водителю грозит до года колонии.
Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель иномарки перевернул автомобиль при попытке объехать яму. Авария произошла рядом с автобусной остановкой «Бия».