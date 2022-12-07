На Алтае женщина отсудила у торгового центра 350 тысяч за падение с крыльца, на котором не убрали наледь

Жительница Горно-Алтайска отсудила 351 тыс. рублей за перелом при падении на крыльце торгового центра. Как сообщает «Новости Горного Алтая», побиться компенсации вреда ей помогли сотрудники Роспотребнадзора.

Женщина поскользнулась на крыльце торгового центра и сломала руку в ноябре 2021 года. Падение произошло из-за того, что крыльцо не было очищено от наледи. Специалисты ведомства помогли женщине направить в суд исковое заявление.

В итоге суд вынес решение в пользу пострадавшей на общую сумму 351,3 тыс. рублей, в том числе компенсация морального вреда составила 350 тыс. рублей.