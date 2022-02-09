На Украине мужчина нырнул в самодельную прорубь на глазах жены и не выплыл
Тело подводным течением унесло на несколько метров от места, где его видели в последний раз
Мужчина утонул в реке Чертомлык на Украине. Он самостоятельно выпилил прорубь, нырнул в неё и не выплыл.
Как сообщает “Рамблер”, инцидент произошёл 5 февраля. Мужчина решил зафиксировать своё погружение на видео, в чём ему помогала жена.
Он снял футболку, подошёл к проруби, перекрестился и нырнул. Родственники ждали, пока мужчина выплывет, однако он так и не появился на поверхности. Его унесло подводным течением.
По информации местных СМИ, тело нашли через сутки в нескольких метрах от места, где украинец погружался в воду.
Напомним, на Крещение в Ленинградской области аналогичным образом под воду ушла женщина. Её похоронили в закрытом гробу после десятидневных поисков.