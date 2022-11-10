Навигатор завел не туда: два водителя застряли под мостом в барнаульском поселке

Как попали автомобили в речку, к которой не ведут дороги, неизвестно

10 ноября 2022, 21:39

В барнаульском посёлке Власиха два автомобиля оказались под мостом, возле которого нет дороги. Попытки вытащить машины опубликовали в сообществе «Регион 22 / Барнаул».

Как оказались водители под мостом — не уточняется. Один из комментаторов предположил, что они решили «помериться» у кого круче автомобиль и оба застряли.

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