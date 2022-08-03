Ozon компенсирует продавцам стоимость товаров, повреждённых на складе в Подмосковье

Ozon компенсирует продавцам стоимость товаров, повреждённых на складе в подмосковной Истре. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале маркетплейса.

Напомним, что сейчас товары, хранящиеся в фулфилменте, скрыты с витрины. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат за них компенсацию.

Также в Ozon заявили, что им пришлось отменить прямые поставки на Новую Ригу, которые должны были принять до 17 августа включительно, запланированные поставки кросс-докингом, а также поставки, должны были перенаправить со склада.

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Происшествия Основной причиной пожара на складе Ozon считают поджог

Напомним, что возгорание на складе Ozon в Подмосковье тушат уже почти семь часов. В ликвидации огня задействованы вертолёты, МЧС направило на место пожарный поезд. По последней информации, в ЧП погиб один человек, ещё 13 пострадали. Основной версией инцидента рассматривается поджог.