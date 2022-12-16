Площадь пожара достигла 100 «квадратов»: Барнауле загорелась двухэтажная баня

В Барнауле идет ликвидация возгорания двухэтажной бани, которая расположена на проспекте Коммунаров, 163Б. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, пожар удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров — распространение огня прекращено.

На месте происшествия работают пять автоцистерн и 26 человек личного состава. Для ликвидации огня проложена магистральная линия от водоисточника. Информация о происшествии уточняется.