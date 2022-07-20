Подозреваемого в сбыте поддельных купюр задержали в Бийске

В Бийске задержали подозреваемого в фальшивомонетничестве, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 31-летний мужчина реализовывал поддельные пятитысячные купюры на территории края и соседней республики.

Всего правоохранители насчитали семь фактов распространения фальшивых банкнот.

«Как правило, рассчитывался купюрами образца 1997 года злоумышленник на заправочных станциях. Обнаружили банковские билеты с признаками подделки в бийском отделе инкассации при пересчете наличности из сейф-пакетов», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по статье об изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Мужчине грозит до восьми лет колонии. Ему предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении.