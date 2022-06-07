Алтайский подросток купил фальшивые деньги и попытался положить их себе на счет

17-летний житель одного из сел Косихинского района Алтайского края купил в интернете фальшивые деньги и попытался положить их себе на счет. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в марте этого года подросток купил на одном из сайтов в интернете три поддельные купюры по 2 тысячи рублей.

Юноша попытался положить деньги на счет через банкомат, однако ему не удалось этого сделать. Затем он внес поддельные денежные средства через терминал по приему платежей и оплаты мобильной связи на телефон своего знакомого. Однако деньги на телефон не пришли, а при звонке сотовому оператору ему сообщили, что купюры являются поддельными.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.