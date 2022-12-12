«Портал в ад» открылся в Шерегеше

В Шерегеше произошёл обвал грунта посреди посёлка. Участок относится к шахте «Евраза». Об этом сообщает Mash Siberia.

«Портал в ад» открылся на территории огорода одного из домовладений, а сам дом повис над провалом. Отмечается, что его жильцы уже расселены.

«Территория относится к Шерегешской шахте Романа Абрамовича. Со слов жителей, всё рухнуло во время работ на железном руднике», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что 22 ноября работу шахты приостановили на 15 дней из-за нарушений безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью людей.