Пожар произошел в полях на окраине Славгорода

Пожар произошёл в полях под Славгородом. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Жители города наблюдали за большим столбом дыма, поднимающимся над полем.

По словам местных жителей, на момент обнаружения возгорания его никто не тушил.

В региональном главке МВД информации по поводу пожара не давали.

Ранее сообщалось, что в Барнауле загорелся автобус 35-го маршрута. Все пассажиры покинули салон.

Никто в результате происшествия не пострадал.