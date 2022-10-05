Пожар произошел в полях на окраине Славгорода
Местные жители наблюдали высокий столб дыма
5 октября 2022, 20:10, Илья Звягинцев
Пожар произошёл в полях под Славгородом. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Жители города наблюдали за большим столбом дыма, поднимающимся над полем.
По словам местных жителей, на момент обнаружения возгорания его никто не тушил.
В региональном главке МВД информации по поводу пожара не давали.
Ранее сообщалось, что в Барнауле загорелся автобус 35-го маршрута. Все пассажиры покинули салон.
Никто в результате происшествия не пострадал.
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