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Пропала с 50 миллионами? В Барнауле разыскивают исчезнувшую директрису агентства «Жилфонд»

В полиции подтвердили, что на имя директора от граждан поступило три заявления. Идёт проверка

24 декабря 2022, 09:01, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле не могут найти алтайского регионального директора агентства недвижимости «Жилфонд». Коллеги женщины подозревают, что она могла присвоить порядка 50 миллионов рублей, которые клиенты хранили на период заключения сделок в агентстве с использованием индивидуальных ячеек. Об этом amic.ru рассказал на условиях анонимности один из риелторов.

Информация официально не подтверждена, однако сообщается, что в офисе уже прошли обыски. Сейчас местонахождение руководителя неизвестно. По неподтверждённым данным, она уехала за границу вместе с мужем и ребёнком. Установить связь с ней никому не удалось.

Другой риелтор из Барнаула также подтвердил информацию об исчезновении регионального директора и сумме ущерба клиентов, которые сейчас остались и без денег, и без недвижимости. По его данным, в агентстве действительно предлагали услуги по типу банковских ячеек на период сделки.

«Они говорили: мы защищаем интересы клиента. Сделка пройдёт, мы передадим деньги. Мы с клиентом отказались от такого предложения, это же не кредитная организация. Мы всё проводили официально через банк. Толком никто ничего не знает, но говорят, что уже поданы заявления в правоохранительные органы», — сообщил риелтор.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю amic.ru подтвердили, что в отдел полиции по Индустриальному району на имя руководителя агентства недвижимости на данный момент поступило три заявления. Сейчас идёт проверка. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

В самом агентстве комментировать эту тему корреспонденту amic.ru отказались. Одна из менеджеров по продажам на условиях анонимности сообщила, что говорить об этом с представителями СМИ им запретили, а все комментарии можно получить в новосибирском филиале. Но и там 23 декабря никого в пресс-службе не оказалось, на горячей линии попросили перезвонить в понедельник.

По информации источников amic.ru, в Барнаул из Новосибирска для урегулирования этой ситуации прибыл директор агентства недвижимости «Жилфонд» в Новосибирске Александр Чернокульский. Пострадавшим клиентам деньги обещали вернуть, но когда это произойдёт, пока тоже неизвестно. О количестве вероятных пострадавших также информации нет.

Комментарии 82

  • она уехала за границу вместе с мужем и ребёнком --- теперь скажет, что против СВО, поэтому уехала
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Красава бабёшка и бабла срубила и мужа от мобилизации спасла
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, тупо.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Я давно и пишу и говорю. Что все эти риэлторы, агенства, перекупы автомобилей и автосалоны - паразиты общества. Люди боятся или ленятся сами чего-то делать, доверяя "профессионалам". А они их и облапошивают, выставляя нереальные суммы за свои скромные услуги. Риэлторы видят объявление от частника, клонируют его на других сайтах. А потом бешено атакуют продавца с предложением о сотрудничестве. Я сам в 2021 году продавал. Меня одолели, особенно этот как раз жилфонд и этажи. И бессовестно врут. Звонят, говорят есть 3 клиента, 2 с наличкой и 1 в ипотеку на моё жильё. Но нам сначала надо самим глянуть ваше жильё. На деле, это чтобы установить личный контакт. Приезжают, предлагают заключить договор за 3% от продажи жилья. Я сказал да накидывайте сверху и продавайте, если я вперёд не успею. Они сказали, мне запрещено будет продавать на момент договора, я послал. Люди, неужели сложно подать объявление на популярном сервисе или прочитать чье-то и самим договориться? Хотите проверить сделку, обратитесь к юристу за 5000, а не дарите этим от 100000 и более. За мою 150 вышла бы наценка, если б не сам продал. Ну а автосалоны смешно. Удобно, пришёл, тебе кредит легко оформили, и продали на 15 и выше % то, что сами они купили участника. Лень и незнание. О продаже появляется объявление, у перекупов сразу уведомление приходят. Если авто ликвидное марка, они летят, находят недостатки, сбивают цену и забирают авто. Поэтому сложно купить напрямую. Перекупы редко говорят что они перекупы, тоже врут, что кум, сват или брат попросил помочь продать, т.к. некогда. Ищите прямого продавца, загоняйте на диагностику и к кузовшикам за 3000. И не дарите 100+ перекупам. Правда некоторые действительно могут машину привести в порядок и красиво так, как вы не сможете, это их работа. Если намеренно так хотите, тогда переплачивайте. Ну а в новости выше результат надёжности. И продать через агенство это не гарантия, что быстрее. Люди и обращаются, думая что быстро деньги. Нет, просто у каждого типажа квартиры свой средний срок продажи.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • О, а как кичились, что самое надёжное агентство - и юристы у них есть, и агенты профессионалы. Не понимаю зачем клиенты держали у них деньги - совсем лохи что ли?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Российская мечта осуществилась
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Почитайте, к примеру, отзывы в 2гис про жилфонд на Малахова 119. С 5 звёздами сразу пропускание, они почти все самописные, а читайте с 1 звездой
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Офигенский сервис. Наверняка ведь клиентам говорили, что без них ячейку открыть невозможно. А оказалось - возможно.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Это она там скажет, а если тут то лучше придумать другую отмазку,
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ага. Прикинь твои деньги бы у села?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, под одну гребёнку не надо. Обобщили Жилфонд и Этажи со всеми.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • А как фамилия кашолки и фото хлеборезки ?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Без лоха и жизнь плоха
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, типичный комментарий дилетанта, манящего себя специалистом
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Какому нормальному образованному человеку придет в голову обращаться к риэлтору! 21 век на дворе и все продолжаем кормить нахлебников вот они и дурят лохов
    24 декабря, Гость   Ответить
  • А ведь известное агентство в городе ...
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Такая авантюра, чтобы быть успешной, требует длительной предварительной подготовки и наличия сразу нескольких комплектов поддельных документов нескольких стран и банковских счетов в офшорах. Время тоже выбрано очень расчётливо. До конца новогодних каникул никто ничего предпринимать не будет. А за это время можно запросто сменить несколько стран и паспортов, полностью затерявшись.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Что касается реэлтерства, то это действительно абсолютно излишняя структура, паразитирующая на дремучей безграмотности населения. Наличие обременений (долгов перед банками) и сроки владения квартирой можно моментально и абсолютно бесплатно по адресу квартиры проверить на сайте Росреестра. А первый признак того, что с квартирой что-то не то и не так - так называемый "дизайнерский ремонт" а-ля "как в кино", которым прикрывают либо юридические, либо конструкционные и экологические дефекты квартиры.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Если бы все было так просто. Подал объявление, продал и забыл. А если у покупателя тоже сделка по продаже и ему нужно вначале свою продать, чтобы купить эту и он готов купить именно эту и даже по цене выше рынка лишь бы подождали, а ему еще денег не хватает и ипотеку оформить надо и там сделку проконтролировать надо... И тут выбор либо ты продаешь с риелтером выше рынка и не паришься либо сам, паришься и по рыночной цене. Опять же если риелтер чисто не продает квартиру дороже чем ты можешь сам, то тогда зачем он нужен?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Самый главный дефект буквально всех так называемых "дизайнерских ремонтов" - электрощиток с автоматами буквально на каждую розетку и лампочку. Этим очень любят похваляться перекупщики и риелторши. На деле же это означает, что квартира буквально опутана электрическими проводами, между которыми возникает электромагнитная интерференция и как следствие возросший чуть ли не в десятки раз электромагнтный фон. Проще говоря, квартира превращена в убийственный и канцерогенный электромагнитный соленоид - излучатель, который неминуемо подорвёт здоровье и иммунитет, укоротив жизнь жильцов квартиры на десятки лет и неминуемо приведя к раку или другим неизлечимым заболеваниям, к ранней и очень мучительной смерти.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • ООО "Жилфонд Барнаул" активно сотрудничает со следствием, противоправные действия совершены конкретным наемным сотрудником. ООО "Жилфонд Барнаул" в ближайшее время решит вопросы со всем клиентами, пострадавшими от действия недобросовестного сотрудника. С уважением, Чернокульский Александр Викторович PS Редакция АМИК ко мне не обращалась, сумма указана неверная. Жаль, что издание пользуется непроверенными источниками.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Даёшь
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Человек пропал это факт. Про деньги это слухи. Заявления написали перепутаные собственники их-за сплетен. Деньги на месте, нет доступа, право подписи у пропавшего человека. Доступ к счету уже получают, деньги всем вернут до середины января. "Агенты" и "источники" ананимные - слышали звон, да не знают где он. Вопросы ещё есть?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не говорите за всех. Я работаю риэлтором с 2009 года. Даже не представляете, из какой жопы мы иногда помогаем выбраться людям. Просто, не представляете, у каждого риэлтора, который работает давно наберётся несколько таких случаев, когда люди со слезами благодорят: у кого то единственный домик без единого документа и 5 детей - узаконили, кого то муж бросил и надо оформить права, кому то помогли из комнаты переехать в 1конмнатную квартиру нормальную, почти за теже деньги, зная некоторые хитрости и ещё много чего. Порядочных риэлторов полно. Если вы с этим не встречались, значит, сидите на своём диване и молчите. Просто вы не умеет отличать нормальных специалистов от проходимцев типа жилфонда и еще некоторых контор.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • и бабла срубила и мужа от мобилизации спасла --- может последнее ее и сподвигло
    24 декабря, Гость   Ответить
  • А когда у Жилфонда вдруг директор появился?))) Там одни ипэшки. И каждый сам себе директор
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Людмила Авдюхина зовут эту даму.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Если уж из банковских ячеек деньги тырят, то какое доверие может быть к агентству недвижимости
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Жалко людей, которые теперь и без жилья, и без денег
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Деньги в банке, покупка с сервис безналичных расчетов, через депозит или аккредитив банка или депозит нотариуса. Все безналично. И нет проблем. Почему наличка и в ячейку агентства? Так наверняка хотели сэкономить на налогах.Взяли больше, в договоре показали меньше. Получилось просто отлично!
    24 декабря, Гость   Ответить
  • А может всё же Обь глубокая?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Такое ощущение, что статья заказная. Какие то риелторы вкурсе сколько денег Жилфонд хранит в ячейке, к которой доступ только у директора - да это бред. Жилфонд никогда деньги не хранит в агенстве! У них ежедневная инкосация. Деньги увозят в банковскую ячейку. Директор пропала с семьей во время отдыха в Сочи. А поскольку доступ к ячейки только у нее, то и деньги не могли забрать из них. Чернокульский как раз приезжал, чтоб урегулировать юридическую сторону этого ворпоса и открыть доступ к деньгам. Позор такой новостной компании. Даже подъездные бабки такое не придумают, только из-за того, что человек пропал на отдыхе.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, никто у них деньги не держал. Это все ложь. Деньги клиенты оставляли только в банковской ячейки. В здравом уме никто в агенстве не оставит миллионы. Люди даже в банковской ячейке боятся оставлять.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а с 1 звездой конкуренты пишут?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Вор он и есть вор. Где бы не работал. Чем бы не был занят человек.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Рано или поздно этого стоила ожидать, а может ещё чего хуже.. Я, сама риелтор- И советую не где свои деньги не оставлять.. А сервис безопасных расчётов существует-без рисков и потерь - но только не в агенствах.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, так и есть, все сделки можно и нужно проворачивать самому, а если не знаешь как, изучай-вникай благо мфц, нотариусы, юридич. консультации работают и в конце концов тематические форумы в интернете есть! Наживаются на людской безграмотности,это ж надо было до такой глупости додуматься отдать деньги фирме "рога и копыта" за жильё. Гнать их ссаными тряпками и микрофинансовые организации туда же!
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Непроверенная информация, откуда такие точные суммы? Официальный ответ был от агентства? Или от органов следствия? В последнее время СМИ цепляются за любой повод, лишь бы что то написать, какие источники? Не позорились бы, или это происки конкурентов и заказные статьи?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • В Барнауле уже искать не стоит) Люди, вы что всех риэлторов то обвиняете?!!! Не хочешь пользоваться данной услугой, пожалуйста, ведь никто не заставляет! А грамотный, проверенный и опытный риэлтор, особенно по рекомендации, всегда отстоит интересы своих клиентов, и подберёт нужный и лучший вариант! А сдесь ситуация совсем в другом! Жилфонд вообще какое право имел мутить такую схему, они что банковская организация? Это вообще не в их правовом поле! Это уже прокуратура и другие органы будут разбираться, причём скорее всего такая схема действовала по всей России! А люди чем думали когда отдавали свои деньги на хранение в их ячейки ?‍♂️, а не в банк! Директор лохотронщица, развела всех на бабки, там полюбому не 50 млн пахнет, а куда побольше! Настоящая ПИРАМИДА!
    24 декабря, Гость   Ответить
  • ищите ее в тридевятом царстве в тридесятом государстве , у кощея бессмертного
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это-всего лишь 50.000 рублей!!!! Каких стран и континентов???? Билеты,снимать жилье,и все)))
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Я, сама риЕлтор- И советую нЕ где свои деньги не оставлять - с такой безграмотностью как бумаги составляете? Классов 8 -то хоть закончили? Бедные ваши клиенты....
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • "Гость, не говорите за всех" - Я не имел ввиду индивидуальные трудные случаи. Имел ввиду про лёгкие деньги. На тех же сайтах разместили объявления, что мог бы и реальные продавец. Продали, ну да, поездить пришлось попоказывать и не раз. но какие по 100, а в наше время с удорожанием 150 и выше тысяч процент. За что? В отзывах так же люди и пишут, подтверждая мои мысли. "Самый главный дефект буквально всех так называемых "дизайнерских ремонтов"" При условии, что это всё одновременно включено )) А на некоторых промпредприятиях, в связи с производственными нуждами тоже бывают пучки проводов, тут им как быть? Обводные каналы строить? "Какому нормальному образованному человеку придет в голову обращаться к риэлтору!" Я в длинном сообщении писал почему риэлтер, а не сам. Зачастую так. Поподробнее расскажу. На своём примере, как было. + Ещё не всего знаю, что за козни строят риэлторы за спиной. В общем даю объявление на продажу своей ликвидной квартиры. Каждый день и через день начинает звонить "стадо" так называемых риэлтеры не риэлтеры. В основном из Жилфонда и Этажей. На мои многочисленные просьбы внести мой номер в чёрный список, мне в ответ только звонили новые и с разными именами. Говорили ещё, мой номер им не виден в программе, только последние цифры. Видать даже само агентство не хочет, чтобы были в начале прямые номера у их риэлтора и продавца. Только после личной встречи и заключении договора. А то риэлтор тоже мимо конторы может продать. В общем, их всех шлёшь. Они в это время копируют и размещают твоё объявление ещё на 6 самых популярных сайтах. Продавец же редко сам так будет, от силы 2-3. Им звонят тоже покупатели, могут и не лазить по сайту, где разместил продавец. Риэлторы сразу же звонят продавцу. Ты их шлёшь. Риэлторы перезванивают покупателю потенциальном, говорят, что эта продана, но мы вам другие варианты подберём у нас есть подобное. В следующий раз покупатель, увидит уже реальное объявление продавца. По фото вспомнит, что это уже продано и не будет звонить. Вот такая подлянка косвенная от агентств. Продавец не продал в желаемые сроки, начинат думать, что не умеет. И обращается к "профессионалам". Которые так же тупо размещают объявления на тех же сайтах, что мог и продавец. Только прекращают его терроризировать звонками. Заключают договор, чтобы продавец снял всю рекламу. И наверное, там штраф, если сам продаст без участия агенства (даже наверное если своему родственнику к примеру или другу, который долго думал и надумал). Очень много лукавят про покупателей, которые уже стоят с деньгами на покупку в очереди, только они не знают эту квартиру, но через посредника махом всё узнают и купят. Даже водят липовых покупателей для наглядности, что работа не стоит на месте. И за это всё вы должны заплатить от 100 и выше, ну типа не вы, а покупателю заложите. И будете продавать немного дороже, а значит вероятнее дольше через агенство, чем сам. Совет: выкладываете фото, делайте на них искусственную надпись, чтобы обозначить, что продаёт собственник, не агенство. Такое фото труднее скопировать. Сразу пишите в тексте объявления в самом верху, посредникам не беспокоить. Позволит отсеять некоторые лишние звонки. Кто вам будет постоянно названивать, пригрозите написанием плохого отзыва, если будут беспокоить. Кто и дальше будет звонить, перезванивайте им по ночам и предлагайте пиццу доставить будто по заказу с сайта ) Подавайте объявление своё на Авито, irr.ru (Из рук в руки бывшая газета), https://barnaul.cian.ru/ (вроде от самого Сбербанка сайт), https://besposrednika.ru/ , https://www.domofond.ru/ , https://barnaul.domclick.ru , https://youla.ru (Юла) Или посмотрите что на данный помент выдаёт поисковая система на запрос (купить квартиру в...) И первые популярные сайты смотрите. Пропускайте индивидуальные сайты строящихся домов или самих агентств. Подайте объявления хоть на всех сразу, либо выборочно. Удачи в продаже. В покупке сложнее. Больше 80% уже обычно сломлены наплывом звонков агенств, сдаются и продают через них. Тут уже делите убытки продавцом, заложит ли он в стоимость, или просто вам накинут сверху. Тут уже не выяснить. Устраивает цена - берите. Но если продавцы начнут ломать систему. Глядишь и покупатели не будут брать ещё больше ипотеки в долг и горбатить свою спину отдельно на 1 годик больше.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, согласна, то и дело народу языки почесать, а риелтор профессия нужная и важная! Сто процентов! В сложившийся ситуации много ещё выяснить необходимо, а затем выводы делать правильные!
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, согласна с вами полностью. Никогда не понимала людей, переплачивающих за услуги посредников... Лень ..что тут скажешь. Да и кто лучше меня может продать или купить то, что нужно мне? Разве кто-нибудь может быть заинтесован больше меня продать дороже, а купить дешевле и то, что мило сердцу?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, никто кроме меня не может быть заинтересован в том,чтобы подобрать самый лучший вариант. Юридически риэторы тоже не подкованы! В чем помощь? Из своей же базы недвижимости втюхать то,что есть и срубить бабла с обеих сторон? Как-то решила воспользоваться услугами риэтора.... Квартиру год продавали... занялась сама, подняла цену, квартира ушла за 2 недели . А если покупаешь, предлагаю ГОВ....больше услугами риэтора не пользуюсь...ну а отдать свои деньги кому-то - это безумие!!!!!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Реэлторы нужная специальность? Смех да и только!!! Продавал свою квартиру, их столько набедало! Спрашиваю а образование у вас какое? У кого педагогической, историческое и т. Д. Как же эти горе специалисты помогут если сами не грамотные. Наблатыкались проторенноц дорожкой ходить, за которую лохи огромные деньги платят. Если и платить кому, то профессионалам - юристам!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, профессия-реэлторы скоро умрёт. Все меньше и меньше будет лохов, которые отдают большие деньги за воздух.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Вероятность того,что Жилфонд хранил деньги клиентов у себя очень высокая. Мне в Новосибе риэлторы также предлагали деньги положить в сейф ,на что я их послала далеко,сказала что вы не кредитная организация и не гарант сделки. Такие агентства пользуются стрессовым состоянием некоторых людей при покупки квартиры.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Не пробегает дольше 6 месяцев,найдут. Но попытка хорошая!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, умная баба
    25 декабря, Гость   Ответить
  • У людей, критикующих риэлтеров, лексика - уши вянут. Вы из тюрьмы?! Когда откинулись?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Александру Викторовичу Чернокульскому от редакции Amic Здравствуйте, мы пытались получить комментарий по этому вопросу и в Барнауле, и в Новосибирске. Официальный запрос в вашу Пресс-службу мы тоже отправили. Я бы очень хотела с вами связаться и получить комментарий. Пожалуйста, напишите ваш номер телефона на почту kiseleva@amitel.ru, я с вами свяжусь. Ирина Киселёва, корреспондент
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Почитал комментарии… ухи поел… понял, что тараканов в городе много, и они активно размножаются… Риэлтор - это обычный специалист (ну по крайней мере должен быть таковым). Как юрист, нотариус, сантехник, электрик. Должны быть люди, специализирующие в своём функционале. Если человек левый - то сразу понятно. Ну и зачем вы полоскаете человека, который вам явно не враг… У риэлтора задача сделать приятно клиенту, у которого есть определенная проблема - купить/продать, да без разницы. Да, и деньги заработать. Не без наживы) но деньги зарабатываются только на счастливых клиентах, тех, кто довольны. Обиженные деньги не дают, а только геморрой обеспечивают. Поэтому никому в йух не уперлась кража денег у клиента под видом сделанной работы. Ну не камикадзе же. А в конкретном случае конкретной гражданки надо детали искать, она явно не иппанько, но какие-то жизненные обстоятельства ее заставили так поступить - явно какие-то головняки у барышни.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • В подобных агентствах всё "вчёрную" и построено на чёрном нале. Поэтому сумма может быть на порядки больше. Помимо клиентов ещё и само агентство наверняка ограблено.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • "Гость, согласна с вами полностью. Никогда не понимала людей, переплачивающих за услуги посредников..." И риэлторы тут отписались индивидуалы, какие они молодцы. В позапрошлом году риэлтор-индивидуалка мать родную против меня настроила, вплоть до суда хотели. Продавала она её жильё, нашла клиентов. И тут же для покупки подыскала другое жильё. На котором тоже паразитировал риэлтор. Мне не понравилось цена за покупное жильё, не рыночная, завышенная. Я сказал, что не выпишусь, если соберётесь эту квартиру втюхивать. Ищите другую. В итоге она науськала мою маму, что меня можно через суд выселить, и морально уже готовы к этому были. В итоге я сам на Авито за полчаса нашёл жильё для покупки, которое устроило мою маму и по нормальной цене. Просто собственники продавали, не риэлторы, не чем было бы поживиться лишним. А так, товарищи риэлторы, в том числе расскажите про ещё ваши хитрые уловки всякие. Как жильё в аренду выставляете за 70-80% от рыночной цены, которое на деле не сдаётся. Лишь бы вам позвонили, чтобы вы сказали, что уже сдано, но у вас есть ещё другие варианты. Но уже по рыночной. Как о продаже квартиры выставляете с левыми фото. Или вообще новостройку с голыми стенами ещё не сданную, а на фото уже с ремонтом. Или бывает даже коттедж выставляют недорого, правда мож не риэлторы, просто изучают статистику спроса и звонков. Отнимая у людей время на звонки, и ложные ориентиры на цены. По аналогии с авто под заказ у перекупов, которые выкидывают фотки на ещё не существующее авто, изучая спрос. А потом уже решают, брать или не брать такое. И пока гонят в нужный город, цена у авто ещё подрастает, в зависимости от спроса. Я бы даже предложил Амик отдельную статью написать на тему: "На что обратить внимание, если вы решили купить или продать недвижимость через посредника, и выяснить и описать все хитрые уловки на которые идут риэлторы" Итогом может стать разочарование. Найдут человеку жильё, которое не по душе и не по сердцу. Промоют мозги, что в плане цены и качества это самый лучший вариант, и следующий не скоро такой будет. Человек сгоряча и купит. А риэлторы лишь бы скорей сделку провести да заработать, и пока клиент не передумал. Люди, подавайте сами объявления. Реальные покупатели да, редко будут на них натыкаться. За то, если у вас ликвидная продажа, все эти посредники как пчёлы на мёд налетят, предлагая свои услуги. Создавая ложную иллюзию, что у них быстрее и выгоднее получится. На деле они тоже самое делают, так же на 7 самых популярных сайтах рекламируют ваше. Единственный плюс, у вас так не получится уже, у них есть свои чаты в вотсапп, наверняка. Чирканул там кто-то "Ищут однёшку в центре 30+ м3", а вы как раз продаёте через посредника, и вас сведут. Или помогут продать проблемное жильё, с обременениями или неузаконенное, вот за такую работы можно доплатить.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Всем добра! Ожидаемо! Я юрист, хотела продать свою недвижимость. Приехал эмиссар из Жилфонда, резвый такой товарищ, не глядя начал втюхивать какаую то чуть ли не заброшку и договор. При прочтении договора выяснилось никаких серьезных обязательств по договору они не несут, кроме как % получить нацеленности нет. Ни на один вопрос относительно оформления недвижимости прямо не ответил. Вот так как то. Обращаться к риэлторам нужно только к проверенным, по рекомендации или если не сложный случай самому идти на сделку. Беда это, когда продажники в такой серьезной и денежной сфере плохо ориентируются в вопросах этой же недвижимости. И о каких ваших интересах может идти речь??? Они процент с обоих сделок получают-прежде всего агентские квартиры будут пиарить и продовать! Одни договоренности между разными агентствами чего стоят.. Вот где настоящий пилотаж, это мы продаем, это не продаем не наш район, а если продаем, договариваемся с продажниками другого агенства с целью дополнительного облапошивания клиента, себе не в ущерб, конечно. Чувствуешь себя Буранино на поле чудес. ..
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, есть и такие. Они напором давят на клиента чтоб деньги там хранились. Я была не согласна даже на 10000 руб
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, на это есть юристы, а не вы дормоеды
    25 декабря, Гость   Ответить
  • "У людей, критикующих риэлтеров, лексика - уши вянут. Вы из тюрьмы?! Когда откинулись?" Даже в сфере определения людей, с тюрьмы или не с тюрьмы, у вас навыки хромают. Что уж тут про недвижимость говорить. Или какие конкретно фразы вы посчитали тюремными. Процитируйте, мы хоть посмотрим.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость,
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, причем перекупы и люди которые делают авто и перепродают беря деньги за свою работу, приведя в парядок авто а хозяева есть большая часть хуже перекупов которых вы описали угробят машину и гов#о продают за цену рынка
    25 декабря, Гость   Ответить
  • сталкивался с жилфондом. Бабушке комнату покупали. Риелтор, помимо договора с продавцом, решила денег с покупателя срубить. Типа юридическое оформление сделки. Договор пихала на поиск и подбор недвижимости. Когда указали на этот факт завертела носом. Типа другой сделаем. Ну, говорю, сделайте + в договоре должны ваши обязанности по гарантии сделки должны быть прописаны. Сляпали другой договор - суть предмета размыта, обязанностей ноль. риелтор бабушке звонила с требованием оплатить ее услуги. Только письменное обращение с обязательством обратиться в органы с заявлением по факту мошенничества со стороны риэлтора угомонило. Никому не рекомендую эту гнилую конторку. Причем сам пользуюсь услугами риэлтора, но по рекомендации и ради экономии своего времени. Кто пишет, что они не нужны - ну просто ваш рабочий час меньше стоит. Мне проще заплатить денюжку и не заморачиваться.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ужас
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, шапочку из фольги сделайте!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • "Кто пишет, что они не нужны - ну просто ваш рабочий час меньше стоит." Ошибаетесь, не меньше. Просто если обычная продажа без заморок, не вижу смысла за воздух платить не то чтобы даже мне, а покупателю. У покупателя и правда, час работы может стоить меньше.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Перекупы такая нация... про авто. Помню как-то страховал машину свою в микроавтобусе стационарном. Договор купли-продажи стоило сделать 500 руб. у этого страховщика. Приезжает перекуп с покупателем на свой авто. Зашёл при мне разговор, чтобы застраховать авто и сделать договор. Покупателю насчитали 1500 договор и плюс страховка. Я говорю, почему 1500, когда 500. Страховщик зашипел на меня. Потом позже сказал, чтобы я не лез не в своё дело. Просто на барахолке 1500 стоит договор сделать на месте. А у него 500. Перекуп уже считай продал авто, и в конце ещё эту разницу 1000 рубит сверху для покупателя даже на этой мелочи. Противно аж. Да и помню как-то заезжал на барахолку на своём авто, подходил к перекупам. Интересовала машина, примерно на 100 дороже моей. Предложил на обмен свою. Они даже смотреть не пошли, сказали, минимум 400 доплаты. С тех пор для меня слово перекуп как аллергия. Ладно б там дорогие авто были. Но у моей рыночная примерно 600 была, а нужная 700. Доплати им минимум 400. Ну свою да, долго продавал, не сильно популярная и ходовая была. Но продал за 550. Добавил и купил другую.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, можно по подробнее про сервис безопасных расчетов?
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Расчёты через "свои ячейки" или даже предложение "просто оставить деньги в агентстве" предлагают все риэлторши всех агентств. Это у них у всех стандартная схема, когда наличка и уход от налогов с одной суммой в договоре и с другой, большей фактически.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Ошибаетесь, не меньше.---мамкин сказочник с доходом в 8 раз выше среднего? Ну-ну
    25 декабря, Гость   Ответить
  • При чём тут вообще в 8 раз? А про сказки, вы думаете люди, у кого высокие доходы, им некогда на Амике сидеть? Типа ерундой не заниматься, комментировать что-нибудь.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Мне так же обманула знакомая как мне быт забрала 100000 сказала продам квартиру ул усков 22 но квартиру не писала потом я понял что она мошенница как мне встречаться с корреспондентом если можете пишите
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а можно нам тоже переехать с комнаты в однокомнатную квартиру?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, можно. Комната на Крупской - 1-комнатная в Прутском)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • В Черёмном ещё недорогие квартиры. Сейчас висит свежее объявление, что 3-комнатную можно купить за 1,4 млн. Проще оттуда ездить бензин искатать, если работа в Индустриальном районе, чем в ипотечную кабалу залазить, беря в городе жильё.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Ещё и гараж впридачу рядом, и земля под огород - 2 сотки. Дом двухэтажный.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • жилфон, этажи, миэль - туда ни ногой. при продаже квартиры этих "риэлторов" в квартиру не пускать, пусть даже с "клиентами" (в основном подставными)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а теперь представьте что это ваши 3-5-10 млн на квартиру "уехали" за границу. И бабешкой ее уже на захочется называть, а исключительно нецензурно)
    26 декабря, Гость   Ответить
  • В( этажах) у меня тоже аванс пытались у себя в сейф положить ,я категорически отказался мне было сказано а мы так работаем ,тогда не продам дом ,с какой стати мои деньги будут лежать не понять где расписку я пишу что взял деньги а денег нет они в сейф пригреть хотят ))))))
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, нет таких цен. ЗАМАНУХА!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • в турции они, прилетят 12го, а тут такая реклама агентству. крутяк
    03 января, Гость   Ответить
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