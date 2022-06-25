«Просто пол прекрасный». Патриарх Кирилл упал во время богослужения

Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске. После этого 75-летнему главе РПЦ помогли подняться, после чего он продолжил литургию, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Сам патриарх своё падениё объяснил законами физики.

«То, что я сегодня упал, — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всякий последствий», — цитирует его РИА Новости.

В мае патриарх Кирилл призвал запретить аборты по ОМС и в частных клиниках.