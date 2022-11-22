Пьяный таксист устроил ДТП на Чуйском тракте

Утром в понедельник, 21 ноября, на 450-м километре Чуйского тракта, неподалёку от села Дубровка Майминского района, нетрезвый таксист устроил ДТП. Как сообщают «Новости Горного Алтая», автомобиль Renault Logan врезался в барьерное ограждение.

В результате ДТП в республиканскую больницу госпитализирована 20-летняя жительница Горно-Алтайска, которая была пассажиром такси. За медицинской помощью обращались также водитель автомобиля и ещё два пассажира — 44-летняя жительница Алтайского края и 33-летний житель Майминского района.

В ходе разбирательств полиция выяснила, что таксист был пьян — медосвидетельствование выявило у него 0,72 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе (при допустимой норме 0,16 мг/л).

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.