Рубцовчанин получил условный срок за сдачу опасной квартиры, в которой девушку убило током

18-летняя девушка погибла в результате удара током в квартире, которую она снимала у жителя Рубцовска. Хозяин квартиры подключил воду к нагревателю, хотя розетка в ванной комнате не была заземлена. Об этом сообщает Следком Алтайского края.

Трагедия произошла в августе 2020 года. 74-летний мужчина сдавал квартиру в одном из многоквартирных домов Рубцовска. Розетка в помещении была небезопасна ещё с 2016 года, однако четыре года её пользователям везло. А вот новая съёмщица, включив горячую воду в ванной комнате, получила удар техническим электричеством. Вскоре она скончалась на месте происшествия.

Мужчина отрицает свою вину. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также владельцу квартиры назначен испытательный срок в два года.