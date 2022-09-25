Сибирячка нашла голову брата через год после его смерти
Но отдать череп ей пока не могут
Жительница Новосибирска Ольга Катайцева нашла голову брата Андрея Тарышкина через год после его смерти, сообщает «КП-Новосибирск».
Напомним, 37-летний Тарышкин, житель деревни Издревая, бесследно пропал в июне 2021 года, а нашли его труп только в начале августа возле местного кладбища. В расправе обвинили односельчанина, который в компании ещё нескольких мужчин и женщины пришли к потерпевшему и увезли его из дома. Затем рецидивист застрелил сибиряка.
Сестра убитого рассказывала, что не могла опознать родственника, а когда его разрешили похоронить, то падала в обморок. «Тело брата было в транспортировочном пакете из-за гнилостных изменений, а самое ужасное — оно было без головы», — рассказывала она ранее изданию.
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Женщина долгое время пыталась найти голову брата. По её словам, сначала ей говорили, что она у экспертов, а потом выяснялось, что никто из них её не забирал.
«Значит, её нет? Как такое вообще возможно? И почему нам ранее говорили, что в черепе обнаружены пулевые отверстия? И ещё писали в заключении экспертизы, что зафиксировано четыре перелома черепа», — сообщила она вновь «КП-Новосибирск».
В итоге сибирячка написала обращение главе СКР Александру Бастрыкину. После этого её вызвали в Следственный комитет и объяснили, что череп находится в архиве ведомства, а в суд его не передали, так как это вещественное доказательство.
Забрать голову брата, что похоронить с рядом с его телом, женщина сможет только после приговора суда. Обвиняемого в убийстве рецидивиста всё ещё судят, свою вину он не признаёт.