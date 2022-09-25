Сибирячка нашла голову брата через год после его смерти

Жительница Новосибирска Ольга Катайцева нашла голову брата Андрея Тарышкина через год после его смерти, сообщает «КП-Новосибирск».

Напомним, 37-летний Тарышкин, житель деревни Издревая, бесследно пропал в июне 2021 года, а нашли его труп только в начале августа возле местного кладбища. В расправе обвинили односельчанина, который в компании ещё нескольких мужчин и женщины пришли к потерпевшему и увезли его из дома. Затем рецидивист застрелил сибиряка.

Сестра убитого рассказывала, что не могла опознать родственника, а когда его разрешили похоронить, то падала в обморок. «Тело брата было в транспортировочном пакете из-за гнилостных изменений, а самое ужасное — оно было без головы», — рассказывала она ранее изданию.

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Женщина долгое время пыталась найти голову брата. По её словам, сначала ей говорили, что она у экспертов, а потом выяснялось, что никто из них её не забирал.

«Значит, её нет? Как такое вообще возможно? И почему нам ранее говорили, что в черепе обнаружены пулевые отверстия? И ещё писали в заключении экспертизы, что зафиксировано четыре перелома черепа», — сообщила она вновь «КП-Новосибирск».

В итоге сибирячка написала обращение главе СКР Александру Бастрыкину. После этого её вызвали в Следственный комитет и объяснили, что череп находится в архиве ведомства, а в суд его не передали, так как это вещественное доказательство.

Забрать голову брата, что похоронить с рядом с его телом, женщина сможет только после приговора суда. Обвиняемого в убийстве рецидивиста всё ещё судят, свою вину он не признаёт.