Следком начал проверку из-за видео с избиением девочки в Алейске

Следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю организовали процессуальную проверку из-за публикации видео с избиением девочки в Алейске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка по ст. 115 УК РФ («Побои»). По результатам будут приняты процессуальные решения.

«В ходе проверочных мероприятий следователям СК предстоит выяснить обстоятельства избиения ребёнка, а также дать юридическую оценку органам системы профилактики, осуществляющим надзор за несовершеннолетними, состоящими на учёте, на предмет халатного отношения к должностным обязанностям», — сообщили в Следственном комитете.

Напомним, что об инциденте стало известно 11 июня. Видеозапись, распространившаяся в Сети, стала предметом прокурорской проверки.

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Общество Прокуратура начала проверку из-за видеозаписи жестокого избиения девочки в Алейске

На кадрах неизвестная несовершеннолетняя избивает девочку, предположительно, младше её, нанося удары руками и ногами, в том числе в область головы. Ребёнок просит прекратить и хочет извиниться за оскорбление, которое якобы высказал в сторону агрессора. Кроме того, на месте есть «оператор», который не пытается остановить происходящее.