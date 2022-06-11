Прокуратура начала проверку из-за видеозаписи жестокого избиения девочки в Алейске

Прокуратура организовала проверку из-за видео избиения девочки в Алейске. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, выясняются все обстоятельства и события произошедшего.

На кадрах, которые amic.ru не может опубликовать из-за их жестокости, неизвестная девушка-подросток избивает школьницу, предположительно, младше её, нанося удары руками и ногами, в том числе в область головы. Ребёнок просит прекратить и хочет извиниться за оскорбление, которое якобы высказал в сторону агрессора. Кроме того, на месте есть «оператор», который не пытается остановить происходящее.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения прав несовершеннолетних. Также будет проверена работа системы органов профилактики. Подробности происшествия выясняются.