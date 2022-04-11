Следком возбудил дело из-за утопления восьмилетней девочки в Алтайском крае
Ребенок подошел посмотреть на воду и подскользнулся
11 апреля 2022, 20:59
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту утопления восьмилетней девочки в реке Сараса возле одноименного села в Алтайском районе. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, гуляя по берегу ребенок решил подойти и посмотреть на воду, после чего подскользнулся.
После того как девочка упала ее подхватило течением. На следующий день тело ребенка обнаружили в водоеме недалеко от села.
Следком возбудил уголовное дело по преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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