Следком возбудил уголовное дело об убийстве из-за пропажи 15-летнего мальчика из Бийска

Правоохранительные органы продолжают поиск 15-летнего подростка из Бийска, местонахождение которого неизвестно с 16 декабря. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по факту безвестного исчезновения мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По имеющейся информации, подросток 16 декабря около 23:00 ушел из своего дома в Бийске. В последний раз его видели 17 декабря около 11:00, на автодороге у поворота в село Буланиха Зонального района — предположительно, он направился в сторону Барнаула.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 89993311232, 8 (3854) 394184 либо 102.