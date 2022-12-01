СМИ рассказали подробности о семье, погибшей во время пожара в Барнауле

Люди, тела которых обнаружили на месте серьёзного пожара в Барнауле, имели крупный бизнес. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, погибший мужчина владел фирмой, которая связана с крупнейшим в городе поставщиком систем видеонаблюдения, а у его жены была собственная стоматологическая клиника.

Также сообщается, что людей могли убить, а после этого поджечь дом, однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что пожар произошёл в здании на улице Анатолия в ночь на 1 декабря. На месте возгорания пожарные обнаружили тела трёх человек.

Следователи и прокуратура проводят проверку по данному происшествию.

Всё, что известно о пожаре в Барнауле на данный момент, — в материале amic.ru.