СМИ рассказали подробности о семье, погибшей во время пожара в Барнауле

Супруги, тела которых обнаружили в сгоревшем доме, были предпринимателями

1 декабря 2022, 13:02, Илья Звягинцев

Люди, тела которых обнаружили на месте серьёзного пожара в Барнауле, имели крупный бизнес. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, погибший мужчина владел фирмой, которая связана с крупнейшим в городе поставщиком систем видеонаблюдения, а у его жены была собственная стоматологическая клиника.

Также сообщается, что людей могли убить, а после этого поджечь дом, однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что пожар произошёл в здании на улице Анатолия в ночь на 1 декабря. На месте возгорания пожарные обнаружили тела трёх человек.

Следователи и прокуратура проводят проверку по данному происшествию.

Всё, что известно о пожаре в Барнауле на данный момент, — в материале amic.ru.

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Погибли родители с ребёнком. Что известно о пожаре в центре Барнаула, который унёс жизни трёх человек?

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