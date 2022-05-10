Соцсети: девушка погибла в ДТП на трассе в Алтайском крае

Девушка погибла в ДТП на трассе в Алтайском крае. Как сообщает телеграм-канал «В курсе 22», серьёзная авария произошла на участке дороги Научный городок — Берёзовка.

На кадрах с места происшествия видно, что один из автомобилей остался на трассе, а второй вылетел в кювет.

О гибели человека сообщили очевидцы. Информация уточняется, подробности выясняются.

Напомним, 10 мая ДТП произошло на улице Попова в Барнауле. После аварии один из участников вылетел на тротуар.