Соцсети: девушка погибла в ДТП на трассе в Алтайском крае
Авария произошла на участке дороги Научный городок — Берёзовка
10 мая 2022, 18:51
Девушка погибла в ДТП на трассе в Алтайском крае. Как сообщает телеграм-канал «В курсе 22», серьёзная авария произошла на участке дороги Научный городок — Берёзовка.
На кадрах с места происшествия видно, что один из автомобилей остался на трассе, а второй вылетел в кювет.
О гибели человека сообщили очевидцы. Информация уточняется, подробности выясняются.
Напомним, 10 мая ДТП произошло на улице Попова в Барнауле. После аварии один из участников вылетел на тротуар.
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