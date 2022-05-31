Сотрудник Росгвардии на руках вынес человека из горящего дома в Алтайском крае

Сотрудники Росгвардии предотвратили серьёзный пожар на территории одного из домовладений в Камне-на-Оби. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители во время патрулирования увидели клубы чёрного дыма и направились к месту возгорания. Оказалось, что горит надворная постройка, а огонь может перекинуться на жилой дом.

«Оставив автомобиль на безопасном расстоянии, стражи правопорядка оперативно организовали тушение пожара. При помощи штатного огнетушителя им удалось ненадолго замедлить распространение огня», — сказано в сообщении.

В это время один из сотрудников увидел внутри дома спящего мужчину, которого он вынес на улицу на руках.

Прибывшие пожарные смогли быстро потушить огонь. В результате происшествия никто не пострадал.