Сотрудник Росгвардии на руках вынес человека из горящего дома в Алтайском крае
Патрульные увидели, что на территории горит надворная постройка, а огонь может перекинуться на жилой дом
Сотрудники Росгвардии предотвратили серьёзный пожар на территории одного из домовладений в Камне-на-Оби. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители во время патрулирования увидели клубы чёрного дыма и направились к месту возгорания. Оказалось, что горит надворная постройка, а огонь может перекинуться на жилой дом.
«Оставив автомобиль на безопасном расстоянии, стражи правопорядка оперативно организовали тушение пожара. При помощи штатного огнетушителя им удалось ненадолго замедлить распространение огня», — сказано в сообщении.
В это время один из сотрудников увидел внутри дома спящего мужчину, которого он вынес на улицу на руках.
Прибывшие пожарные смогли быстро потушить огонь. В результате происшествия никто не пострадал.