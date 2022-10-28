Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске

Упавшим на двухэтажный жилой дом в Иркутске многоцелевым истребителем Су-30 никто не управлял. Как сообщает «Ъ», пилоты, управлявшие воздушным судном, потеряли сознание над Иркутском.

«Эксперты полагают, что причиной одновременного обморока и гибели пилотов „сушки“ стало отравление азотом, которым могли по ошибке быть заполнены баллоны их кислородно-дыхательной аппаратуры», — говорится в публикации.

По данным издания, начиная с высоты около 5 тысяч метров в дыхательные маски летчиков вместе с забортным воздухом поступает кислород из баллонов. Гибель экипажа мог вызвать заместивший его азот.

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Напомним, что 23 октября истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. В результате крушения погибли оба летчика, из мирных жителей никто не пострадал.

В Следственном комитете (СК) основными версиями назвали ошибку пилотирования и отказ техники. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.