Стена дыма от природного пожара накрыла трассу в Алтайском крае

Очевидцы информируют о сильном природном пожаре в районе станции Овечкино в Завьяловском районе Алтайского края. Сообщение опубликовали в телеграм-канале «В курсе 22».

На размещённых кадрах видна огромная стена дыма, которая возвышается над лесом и накрывает трассу.

Из-за задымления на дороге плохая видимость и водители вынуждены останавливаться.

Подробности о пожаре уточняются.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском загорелось химическое предприятие. Едкий дым от пожара распространился по округе.