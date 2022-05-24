Стена дыма от природного пожара накрыла трассу в Алтайском крае
Неизвестно, что именно горит в лесах, но пожар выглядит очень масштабным
24 мая 2022, 14:41, Илья Звягинцев
Очевидцы информируют о сильном природном пожаре в районе станции Овечкино в Завьяловском районе Алтайского края. Сообщение опубликовали в телеграм-канале «В курсе 22».
На размещённых кадрах видна огромная стена дыма, которая возвышается над лесом и накрывает трассу.
Из-за задымления на дороге плохая видимость и водители вынуждены останавливаться.
Подробности о пожаре уточняются.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском загорелось химическое предприятие. Едкий дым от пожара распространился по округе.
Под Новосибирском горит химическое предприятие, едкий дым сносит на Академгородок
Комментарии
Новости партнеров