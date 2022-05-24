Стена дыма от природного пожара накрыла трассу в Алтайском крае

Неизвестно, что именно горит в лесах, но пожар выглядит очень масштабным

24 мая 2022, 14:41, Илья Звягинцев

Очевидцы информируют о сильном природном пожаре в районе станции Овечкино в Завьяловском районе Алтайского края. Сообщение опубликовали в телеграм-канале «В курсе 22».

На размещённых кадрах видна огромная стена дыма, которая возвышается над лесом и накрывает трассу.

Из-за задымления на дороге плохая видимость и водители вынуждены останавливаться.

Подробности о пожаре уточняются.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском загорелось химическое предприятие. Едкий дым от пожара распространился по округе.

Под Новосибирском горит химическое предприятие, едкий дым сносит на Академгородок

Под Новосибирском горит химическое предприятие, едкий дым сносит на Академгородок

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