Сядет на 14 лет. Жителя Алтайского края поймали в Новороссийске на муляж наркотиков

Житель Алтайского края получил 14 лет колонии строгого режима по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщает «Кубань 24», сотрудники ФСБ совместно с полицейскими обнаружили место закладки с синтетическим наркотиком весом около 1 кг в селе Владимировка под Новороссийском и заменили его на муляж.

Позднее задержали 36-летнего мужчину, в рюкзаке которого обнаружили подложенную правоохранительными органами «фальшивку».

Приморский районный суд Новороссийска признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.