Сядет на 14 лет. Жителя Алтайского края поймали в Новороссийске на муляж наркотиков
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими обнаружили место закладки с синтетическим наркотиком весом около 1 кг и заменили его муляжом
23 августа 2022, 17:56
Житель Алтайского края получил 14 лет колонии строгого режима по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщает «Кубань 24», сотрудники ФСБ совместно с полицейскими обнаружили место закладки с синтетическим наркотиком весом около 1 кг в селе Владимировка под Новороссийском и заменили его на муляж.
Позднее задержали 36-летнего мужчину, в рюкзаке которого обнаружили подложенную правоохранительными органами «фальшивку».
Приморский районный суд Новороссийска признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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