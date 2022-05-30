Тело ребенка, упакованное в сумку с камнями, нашли в реке в Ростовской области

Тело ребенка нашли в реке в Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Тело нашли местные рыбаки. На вид убитому мальчику от шести до восьми лет. Его личность не установлена. Сейчас правоохранители проверяют детские сады и школы, чтобы установить местонахождения всех детей.

Сообщается, что тело мальчика было упаковано в пакет, который лежал в сумке с камнями. При осмотре криминалисты установили, что ребенка изнасиловали. На его теле также обнаружили следы от тушения окурков.

Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка утонула в Новосибирской области. Ребенок находился у воды без присмотра взрослых.