Тело ребенка, упакованное в сумку с камнями, нашли в реке в Ростовской области
Криминалисты установили, что мальчика изнасиловали, а также тушили об него окурки
30 мая 2022, 19:32, Илья Звягинцев
Тело ребенка нашли в реке в Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Тело нашли местные рыбаки. На вид убитому мальчику от шести до восьми лет. Его личность не установлена. Сейчас правоохранители проверяют детские сады и школы, чтобы установить местонахождения всех детей.
Сообщается, что тело мальчика было упаковано в пакет, который лежал в сумке с камнями. При осмотре криминалисты установили, что ребенка изнасиловали. На его теле также обнаружили следы от тушения окурков.
Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка утонула в Новосибирской области. Ребенок находился у воды без присмотра взрослых.
Комментарии
Новости партнеров