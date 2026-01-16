Движение трамваев и троллейбусов восстановлено по прежним маршрутам в Барнауле
Ранее маршруты меняли из-за повреждения контактной сети
16 января 2026, 11:28, ИА Амител
Трамвай / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле 16 января временно меняли схемы движения трамваев № 1, 9, 10 и троллейбусов № 1. Сейчас они снова движутся по своим обычным маршрутам, сообщает городская администрация.
«Движение восстановлено по прежним маршрутам», – проинформировала пресс-служба около 11 утра.
Ранее схемы движения изменили в связи с повреждением контактной сети на пересечении проспектов Ленина и Космонавтов.
22:35:15 16-01-2026
А когда резко подорожает оплата труда?
22:59:20 16-01-2026
Гость (22:35:15 16-01-2026) А когда резко подорожает оплата труда?... Так во всю растет.