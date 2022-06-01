В Алтайском крае мужчину осудят за изнасилование восьмилетней девочки

В Алтайском крае 42-летнего мужчину осудят за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, инцидент произошёл 31 мая 2022 года в одном из домов посёлка Борзовая Заимка.

На месте происшествия правоохранители нашли две видеокамеры, которыми были зафиксированы обстоятельства случившегося.

Отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Следователи ведут сбор доказательств. Обвиняемый задержан.

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