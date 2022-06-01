В Алтайском крае мужчину осудят за изнасилование восьмилетней девочки
Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего
В Алтайском крае 42-летнего мужчину осудят за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. Об этом сообщили в региональном СК.
По данным следствия, инцидент произошёл 31 мая 2022 года в одном из домов посёлка Борзовая Заимка.
На месте происшествия правоохранители нашли две видеокамеры, которыми были зафиксированы обстоятельства случившегося.
Отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Следователи ведут сбор доказательств. Обвиняемый задержан.
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