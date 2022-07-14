В Алтайском крае мужчину осудят за то, что он насмерть забил собутыльника

25-летний житель Алейска предстанет перед судом за то, что он насмерть избил мужчину. Об этом сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Мужчины выпивали в одной из комнат общежития, но во время застолья между ними произошел конфликт.

«В ходе ссоры обвиняемый, нанес потерпевшему руками и ногами не менее 28 ударов по голове и телу. От полученных телесных повреждений на следующий день 42-летний мужчина скончался в медицинском учреждении, — сказано в сообщении ведомства.

В ходе следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.