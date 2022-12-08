В Барнауле ищут пару, которая нашла чужую карту и рассчиталась ею в магазине
Всего на покупки горожане потратили три тысячи чужих рублей
8 декабря 2022, 15:56, Илья Звягинцев
В Барнауле ищут пару, которая рассчитывалась в магазинах чужой картой. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».
«25 ноября в различных магазинах Барнаула неизвестные лица осуществили покупки с чужой банковской карты на общую сумму 3000 рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что покупки на чужие деньги горожане совершали в магазинах на пересечении улиц Попова и Юрина.
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