В Барнауле ищут пару, которая нашла чужую карту и рассчиталась ею в магазине

Всего на покупки горожане потратили три тысячи чужих рублей

8 декабря 2022, 15:56, Илья Звягинцев

В Барнауле ищут пару, которая рассчитывалась в магазинах чужой картой. Об этом рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«25 ноября в различных магазинах Барнаула неизвестные лица осуществили покупки с чужой банковской карты на общую сумму 3000 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что покупки на чужие деньги горожане совершали в магазинах на пересечении улиц Попова и Юрина.

Пользователей соцсетей просят помочь в опознании личностей.

Житель Алтая потерял банковскую карту, когда заправлялся, а потом читал сообщения, как кто-то заправлялся

Житель Алтая потерял банковскую карту, когда заправлялся, а потом читал сообщения, как кто-то заправлялся

Комментарии
    Новости партнеров