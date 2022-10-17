В Барнауле нога ребёнка попала в дыру и застряла под каруселью
Оборудование для детского досуга находится в печальном состоянии
17 октября 2022, 17:42
В Барнауле на детской площадке возле дома № 24 по улице Шумакова нога ребёнка застряла под каруселью, сообщает «Инцидент Барнаул».
«Нога попала в дыру на ходу и застряла под каруселью. Хорошо, что обошлось без перелома. А вообще, площадка детская — просто слёзы. Не удивительно, что на ней детей нет», — говорится в сообщении.
Фото: vk.com/incident22
Ранее в Барнауле упавшее дерево придавило ребёнка на детской площадке.
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