В Барнауле нога ребёнка попала в дыру и застряла под каруселью

В Барнауле на детской площадке возле дома № 24 по улице Шумакова нога ребёнка застряла под каруселью, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Нога попала в дыру на ходу и застряла под каруселью. Хорошо, что обошлось без перелома. А вообще, площадка детская — просто слёзы. Не удивительно, что на ней детей нет», — говорится в сообщении.