В Бийске «собянинский» трамвай сломался в первый рабочий день

10 августа в Бийске на линию впервые вышли трамваи, подаренные региону мэром Москвы Собяниным. Однако уже к обеду один из вагонов сломался.

По словам очевидцев, вагон остановился на полпути к остановке «ТК «Модный», собрав за собой пробку из трамваев. После инцидента его отбуксировали в депо. Как сообщает «Бийский рабочий», в пресс-центр мэрии объяснили произошедшее «небольшим техническим сбоем», и сейчас трамвай уже продолжил свою работу.

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Общество Глава Бийска лично испытал «собянинский» трамвай и сравнил его с небом

Напомним, что 10 августа в Бийске вышли на линию пять «собянинских» трамваев, которые доставили летом из Барнаула в Бийск. Глава Бийска Александр Студеникин отмечал, что большинству бийских трамваев более 30 лет, при этом и московским вагонам столько же, но по энергоэффективности они имеют значительное преимущество.