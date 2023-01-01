В Новосибирске новогодний салют полетел в окна жилого дома

В Новосибирске балконы многоэтажки загорелись из-за новогодних салютов, сообщает Mash Siberia.

Инцидент случился в ночь на 1 января в одном из дворов по улице Татьяны Снежиной.

«Первые залпы красиво растворились в ночном небе. Остальные — улетели прямо в дом № 19/1. Огонь разошёлся на девять квадратных метров. 48 человек эвакуировались сами», — сказано в публикации.

По словам очевидца, изначально горели пятый и десятый этажи. Однако пятый успели потушить вёдрами пока вызывали спасателей.